Checo Pérez espera lograr su primer podio con Red Bull en Barcelona

"Es un circuito en el que la clasificación es muy importante, así que estoy seguro de que estamos preparados para este reto, ya que este año no hemos tenido nuestras habituales pruebas de invierno y el año pasado las condiciones de la pista eran diferentes a las que solemos tener en mayo y estoy muy intrigado por lo que el RB16B puede hacer allí", destacó el piloto mexicano.

"El año pasado fue la primera carrera que corrí después de tener COVID-19 y obtuve un buen resultado, así que sí, es una pista que me gusta conducir", recalcó el piloto.

"Este año me he preparado como nunca, así que creo que se trata de estar preparado mentalmente, sobre todo después de no haber obtenido el mejor resultado y es importante pasar página rápidamente y estar preparado para volver al trabajo", asegura 'Checo' Pérez, recordando que " Imola y Portugal fueron carreras muy complicadas, pero aprendí mucho pues hemos rodado al mismo ritmo que el grupo de cabeza y hemos sumado buenos puntos, esto sólo puede mejorar".