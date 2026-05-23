formula 1 Checo Pérez brilla por primera vez en 2026, pero Lawson 'provoca' castigo El piloto mexicano completa un carrerón en la Sprint de Canadá, pero una sanción le hace perder lugares.

Video Checo Pérez hace carrerón Sprint en Fórmula 1, pero vuelve a enfrentarse a Lawson

Checo Pérez se lució muy probablemente por primera vez en la temporada 2026 de la Fórmula 1, todo después de la disputa de la carrera Sprint de cara al Gran Premio de Canadá.

El mexicano de Cadillac tuvo una espectacular largada y, tras un par de abandonos, aprovechó para llegar incluso hasta la posición 11. A pesar de eso, Pérez fue castigado por los comisarios, quienes consideraron que actuó de manera ilegal al cerrarle el paso a Kiam Lawson quien buscaba rebasarlo por fuera.

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Checo Pérez y Liam Lawson vuelven a protagonizar un capítulo importante de lo que es una de las rivalidades más importantes con las que cuenta actualmente la categoría reina del automovilismo.

Después del castigo, Checo Pérez acabó la carrera con Cadillac en la posición 14 que, a pesar de todo, se mantiene como un resultado destacado para el flamante equipo con el que cuenta la Fórmula 1.

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La carrera Sprint fue ganada por George Russell quien aguantó ataques importantes de su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli.