FIFA no se apura en reanudar las ligas, primero la salud

La FIFA no tiene apuro en reanudar las competencias de futbol en el mundo, para Gianni Infantino , presidente del organismo, la salud es primero y así lo hizo saber en sus declaraciones, todo esto a raíz de la suspensión de las ligas por el COVID-19.

“Por mucho que lo recalque no es suficiente. No merece la pena poner en peligro ni una sola vida humana por ningún partido, ninguna competición y ninguna liga. Todas las personas del mundo deberían tener esto muy claro en su cabeza. Sería más que irresponsable obligar a que las competiciones se reanuden si la situación no es segura al ciento por ciento. Si tenemos que esperar un poco más tiempo, debemos hacerlo. Es mejor esperar un poquito más que correr riesgos”.