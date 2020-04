¡Del insulto al aplauso! Exjugador maneja ambulancia en Argentina

"Algunas personas nos lo reconocen y otras nos ven como fantasmas, como si los fueras a contagiar por manejar una ambulancia. Y en realidad a veces nosotros tenemos miedo porque no sabemos si se cuidan tanto. Igual la gente se pone contenta cuando te ve llegar. Antes me puteaban en la cancha y ahora me aplauden a la noche, ja", dijo a Diario Olé.