Argentina proyecta regreso de su liga para agosto o septiembre

El presidente de Lanús , Nicolás Russo , fue claro y contundente en su perspectiva sobre la reanudación de la Súperliga argentina y dijo que no volverá hasta agosto o septiembre, pues los equipos necesitarán 45 días para estar a puntos en el tema físico.

“Si se espera el pico de contagio para la segunda quincena de mayo, las prácticas no arrancarían antes de fines de junio o principios de julio”.



Por otro lado, la propuesta de subir la liga a 30 equipos de aquí al 2023 dice que no es viable, aunque no habló de los descensos, pues si la competencia no termina será injusto que los equipos pierdan la caregoría.