'Ragnar' Cisneros vs Sean Mora chocan en la estelar de Combate Global

NUEVA YORK – 7 de septiembre de 2022 – Combate Global anunció hoy una cartelera de pelea de Artes Marciales Mixtas (MMA) de cinco combates encabezada, por tercera semana consecutiva, por un combate entre México y Estados Unidos, el viernes 9 de septiembre, en televisión en los Estados Unidos por Univision (12 a.m. ET / PT) y TUDN (12 a.m. ET / 9 p.m. PT), desde Miami, Florida.