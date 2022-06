La Previa de Combate Global: ¿Podrá Rodríguez sorprender a Edwards?

La clave de esta pelea es si Rodríguez tiene la estamina durante toda la pelea. Es una división de peso en la que no ha luchado en un rato, pero está ansioso por una victoria en esta división. Ambos hombres no perderán el tiempo y lanzarán puños desde el principio. Tomar una pelea de última hora es como no saber la mano que has repartido en una partida de póker. Sin embargo, ambos atletas saben lo que está en juego y cumplirán en la pelea estelar.