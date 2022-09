'La Loba' Acosta, de romperse un tobillo a ser el rostro de Combate Global

"Ella está demasiado confiada en una sesión de sparring de 3 o 5 minutos. Esa sesión de sparring no fue ni siquiera el 50% de lo que puedo hacer. No estaba tratando de lastimarla: en primer lugar, estaba en un gimnasio donde no entreno y ella tenía su pelea en menos de dos semanas. Parece demasiado arrogante; Nn creo que haya nada que pueda respetar de ella".