Jair Pérez manda recado a Vásquez: "Su golpeo no está al mismo nivel"

"Lo he estudiado, y creo que intentará derribarme con un candado corporal, así que he estado practicando muchas escapadas y sumisiones para atraparlo como en una guillotina. En los pies no creo que su golpeo esté al mismo nivel que el mío. Su jiu jitsu podría ser de primer nivel, pero primero tiene que superar mi lucha libre. Intentará derribarme, pero lo romperé en los pies", el agregó.