Combate Global anuncia el regreso de la Copa Combate

Historial de los peleadores para la Copa Combate

García es un joven de 26 años nativo de Santo Domingo, República Dominicana y dos veces medallista de lucha libre, así como ex campeón de los Juegos Militares en su país.

Morales, subcampeón de la serie de realidad de competencia The Ultimate Fighter: Latin America 3, tiene cinturones negros en Tae Kwon Do y Karate, y se ha enfrentado a algunos de los adversarios más duros del mundo, en particular, un combate que fue a la distencia con la superestrella Yair “La Pantera” Rodríguez.