'The Black Spartan' Martínez vs Axel Osuna encabezan evento de Combate Global

Combate Global anunció su cartelera encabezada por la pelea de título mundial en peso gallo (135 libras) entre el actual campeón mundial David 'The Black Spartan' Martínez (8-1) y el retador Axel Osuna (5-1), en vivo por televisión en Univision (12 a.m. ET / PT) y TUDN (12 a.m. ET / 9 p.m. PT) desde Miami, Fla. el viernes 7 de octubre.