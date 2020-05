Xander Zayas, el boxeador prospecto que combate el bullying

"Fui víctima de bullying. Mi mamá me metió al boxeo para que me defendiera. No me gusta el acoso, no me gusta que me llamen nombres, no me gusta que abusen de mí. No soy el único, mucha gente pasa o pasó por lo mismo, y creo que se puede hacer un llamado e intentar pararlo", confiesa el joven boricua.