Boxeo ¡Vinculan a proceso al exboxeador Erik Morales! Acusan al ‘Terrible’ Morales de abuso sexual agravado, por una exempleada del Ayuntamiento de Tijuana.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Vinculan a proceso al exboxeador Erik Morales!

Erik ‘Terrible’ Morales, excampeón de boxeo profesional, es vinculado a proceso penal acusado por abuso sexual agravado. Así lo dictaminó un juez durante una audiencia que se extendió por varias horas, luego de que la audiencia inicial fuera cancelada en cuatro ocasiones.

El pugilista fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Tijuana, por una exempleada del Ayuntamiento. La denunciante trabajó con Erik Morales cuando se desempeñaba como titular de la Secretaría del Bienestar.

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Los hechos ocurrieron en julio del 2025, cuando la denunciante acudió a la oficina de Morales por motivos de trabajo. En ese contexto, el exboxeador presuntamente le solicitó mantener relaciones sexuales y tras la negativa se habría producido un forcejeo en el que la tocó sin consentimiento en distintas partes del cuerpo.

Un juez determinó la vinculación del exboxeador a medidas cautelares como que no se acerque a la víctima, tampoco contactarla o molestarla.