"Mi carrera no se definió por él (Pacquiao), yo no necesité de un golpe para vencerlo. Seré demasiado arrogante, pero ninguno me dio clases de boxeo", comentó 'El Terrible' para Fox Sports.

"Cuando yo peleaba con Barrera, cuando subí de peso, Márquez no estaba ahí, estaba peleando con gente que estaba empezando. Hasta que me fui un ratito del boxeo, Márquez creció. Mientras nosotros estábamos, pues no. Yo no ocupé cuatro veces para ganarle (a Pacquiao)".