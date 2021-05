Tyson Fury confirma fecha y sede para enfrentar a Joshua

"Tengo una gran noticia. Acabo de hablar por teléfono con el príncipe Khalid de Arabia Saudita y me dijo que esta pelea es al 100% el 14 de agosto. No puedo esperar, repito, no puedo esperar para aplastar a Anthony Joshua en el escenario más grande de todos los tiempos. Este será el evento deportivo más grande que jamás haya existido en el planeta Tierra", explicó en sus redes sociales el campeón del Consejo Mundial de Boxeo.