En la charla con los medios de comunicación, señaló que no habrá revancha alguna para Lomachenko , ya que él mismo estipuló que no habría en el contrato que firmó cuando se cerró la pelea.

"Lo tenían más o menos donde ellos no me dan una cláusula de revancha por una razón y me dieron un contrato en el lado que más o menos dice como si perdía, esto es lo que vas a conseguir en los próximos peleas, más o menos con la predicción de que iba a perder".