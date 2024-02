El de sangre hondureña, que desea pelear con Terrence Crawford no se limita a decir que ganará sino que pronostica un nocaut en contra de su rival.

“Definitivamente habrá un nocaut. No va a llegar muy lejos. No voy a dejarlo en manos de los jueces para nada. Así que todos sintonicen y preparen sus palomitas de maíz”, dijo Teófimo López.

Teófimo López no solo quiere sobresalir en esta pelea sino mantenerse por un largo rato y dejar un legado al boxeo, deporte al cual ama.

“Ha sido un largo viaje. Y sé lo que se necesita. No quiero que me conozcan como un peleador que sabe cómo llegar a la cima, pero no sabe cómo mantenerla. Por eso quiero que todos nos sintonicen para que puedan ver cuánto amo realmente el deporte del boxeo”, señaló López.