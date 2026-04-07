    Boxeo

    Saúl Álvarez toma una pausa en el boxeo y regresa a la escuela

    El boxeador mexicano tiene pactada una pelea en septiembre próximo en Arabia Saudita.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video ¡De los golpes a los libros! Canelo Álvarez regresa a la escuela

    Saúl 'Canelo' Álvarez volvió a dar de qué hablar, pero esta vez fuera del ring que sorprendió a los aficionados al revelar que inició sus estudios universitarios, abriendo una nueva etapa en su vida mientras se prepara para su próxima pelea.

    Fue a través de sus redes sociales donde el boxeador mexicano compartió imágenes de su primer día de clases, acompañado del mensaje: “Nunca es tarde para empezar”, dejando claro que su objetivo ahora no solo está en seguir haciendo historia en el boxeo, sino también en su preparación académica.

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    De acuerdo con lo compartido, el ‘Canelo’ habría comenzado una carrera enfocada en negocios y administración empresarial en la Universidad de San Diego, una decisión que encaja con la faceta empresarial que ha desarrollado en los últimos años fuera del deporte.

    Esta noticia fue bien recibida por sus seguidores ya que su decisión de volver a sus estudios después de varios años demuestra que Saúl Álvarez siempre hay tiempo para comenzar nuevos retos.

    Cabe mencionar que el ‘Canelo’ tiene pactado un combate en septiembre próximo en Arabia Saudita, aunque el rival todavía está por definirse, pero que podría ser ante Christian Mbilli o Lester Martínez.

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