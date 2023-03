'Canelo' Álvarez: Su respuesta a la petición de David Benavidez de enfrentarse

"Quiero probarme ante Canelo y siento que me tiene que dar esa oportunidad. No estoy rogando, he pasado ya dos peleas mandatorias y es algo que me he ganado. Demostré que me lo merezco. La única pelea que la gente quiere ver en las 168 libras es la de Canelo contra Benavidez" dijo el Bandera Roja en la conferencia de prensa posterior a su reyerta con Plant en las Vegas.