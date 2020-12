El 'Canelo' Álvarez ya tiene agenda llena para el próximo año

Luego de que el 2020 fue de poca actividad para Saúl 'Canelo' Álvarez , pues apenas sostuvo una pelea en el año, todo parece indicar que el 2021 estará cargado de actividad para el tapatío , pues podría reaparecer en febrero para encarar la defensa mandatoria del campeonato mundial de peso Supermedio del Consejo Mundial de Boxeo ante el turco Avni Yildirim , a quien planean enfrentar en México donde el tapatío no pelea desde 2011 cuando derrotó a Kermit Cintron en la Plaza de Toros México, y posteriormente buscarían un pleito contra Gennady Golovkin, Billy Joe Saunders o Caleb Plant.



De hecho la trilogía contra 'GGG' no es algo que les desagrade siempre y cuando acceda a subir a peso Supermedio, pues de lo contrario no habría posibilidades de que la pelea se llevara a cabo, poues no están dispuestos a bajar a las 160 libras, peso al que llegarían en desventaja.