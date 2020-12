Canelo lanza dardo a Golovkin: "Yo sí enfrento grandes retos"

"Mira, he demostrado que he peleado con los mejores y si se tiene que dar la pelea con Golovkin para que la gente disfrute, está bien, pero solo quiero dejar bien claro que yo sí enfrento grandes retos, subo de divisiones para ganar títulos con los mejores y yo no estoy dándole la vuelta a los retos, estoy aquí para pelear con el mejor que esté ahí porque quiero seguir siendo el mejor", sentenció el tratacampeón.