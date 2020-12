Saúl Álvarez vuelve al trono tras demoler a la torre británica

A pesar de la diferencia de estatura el mexicano encontró la manera de estar todo el tiempo dentro de la guardia de su oponente a quien le cortó el ring por todos lados y siempre estuvo pegado, a sabiendas de que la pelea a la distancia no era lo que más le favorecería, incluso a lo largo de la pelea hizo un mejor uso del jab con el que se abría camino para lanzar el gancho de izquierda que el birtánico nunca se pudo quitar de encima.

El golpeo del tapatío pasó factura después del secto giro, pues el británico presentó inflamación del pómulo derecho y sangrado de la nariz, al tiempo que no encontraba el camino para contragolpear al mexicano que conforme avanzaban los asaltos se veía más sólido, mermando al oponente con golpeo abajo y arriba, convirtiéndose en algo indescifrable para la esquina del europeo que se quedó sin argumentos para darle la vuelta a la batalla.



El noveno round fue el más crítico para Smith que no bajaba los puños al sentir toda la noche la pegada de Álvarez, quien lo encontró con un poderoso upper de derecha que estuvo a nada de derrumbar a la torre, pero el abrazo lo salvó de irse a la lona pero no de seguir recibiendo castigo, a pesar de que intentó contragolpear pero con poco resultado pues el 'Canelo' mostró su juego de cintura para evitar los largos brazos de su oponente que por momentos daba la impresión de no querer seguir en la contienda.