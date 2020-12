Los dólares no son una prioridad para el 'Canelo' Álvarez

"La verdad que estoy muy bien. Si estoy arriesgando o no no me interesa, lo menos que me interesa es el dinero yo lo que quiero es hacer historia y la verdad que me va a ir bien donde quiera que éste. He hecho una carrera muy buena, sé hacer los negocios, sé como hacerlos y eso es lo más interesante. Todo es para mí gracias a Dios y no creo que me arriesgue mucho. Hemos hecho una carrera muy buena y si gano menos o más no me quita el sueño, lo único que quiero es hacer lo mejor para mi carrera y hacer una gran historia", explicó el pugilista.