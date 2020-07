Ryan García pide a Golden Boy liberarlo si no creen en él

En otro episodio de disputas entre boxeadores y promotores, Ryan García confesó que hay fracturas en la relación con el mandamás de Golden Boy , Óscar de la Hoya , ya que pidió que lo liberen del contrato si no lo ven como la gran promesa del boxeo.

"Si ellos no creen que soy el próximo campeón mundial y si no creen que soy la próxima gran sensación en el mundo, que lo demuestren, déjenme ir, liberen el contrato ahora mismo", confesó un indignado García a The Athletic.