Óscar Valdez: "Me encantaría pelear con Lomachenko, Gervonta"

"Definitivamente me encantaría pelear con Lomachenko o Gervonta Davis o el gandaor de Carl Frampton y Jamel Herring. Al final del día, pelear es lo que pone el pan en la mesa para mi familia y quiero peleas más grandes y mejores, las que paguen mejor, pero también las que quieran ver los fanáticos", comentó Valdez en el programa Max on Boxing.

Lomachenko se mudó de la división superpluma hace tres años y conquistó la categoría ligera antes de perder sus cinturones ante Teofimo López. Sin embargo, el ucraniano ha manifestado que no le importaría regresar a las 130 libras para buscar nuevos horizontes ante la nula posibilidad de una revancha con el de sangra catracha.

Por su parte, un pleito con Gervonta Davis luce más lejano, ya que el estadounidense enfrenta varias demandas por ocasionar un accidente automovilístico y podría ir a prisión , además de que su cuerpo ya no parece adaptarse a la división superpluma.

"No quiero enfrentar a alguien por dinero y después ser criticado en mi carrera, que digan que rehuí a ciertos peleadores o que les tengo miedo. No tengo miedo en absoluto, pero sí quiero tener peleas que me dejen dinero porque como dije al final del día es lo que le da de comer a mi familia", sentenció Óscar Valdez.