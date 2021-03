Oficial: Jaime Munguía se enfrentará al polaco Maciej Sulecki

“Jaime Munguia es un joven guerrero fuerte, pero he luchado contra algunos de los mejores de esta división. Le mostraré al mundo que soy uno de los principales contendientes de peso mediano y que merezco otra oportunidad por el título mundial”, apuntó Sulecki.

Los fanáticos del boxeo esperaban un pleito en contra de Gennady Golovkin, ya que no se ha logrado cerrar el tercer combate contra ‘Canelo’ Álvarez; por lo que parecía una buena opción GGG vs. Munguía, pero por el momento no se logró cerrar la pelea, aunque existen facilidades de que se concrete toda vez que los dos tienen contrato con DAZN.