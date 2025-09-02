    Jaime Munguía

    Desmienten dopaje de Jaime Munguía y volverá a pelear en noviembre

    Fernando Beltrán, promotor del excampeón, aclaró el falso positivo en contra de su peleador.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Está de regreso! Jaime Munguía volverá al ring tras superar escándalo de dopaje

    El polémico caso por el supuesto dopaje del excampeón mundial mexicano, Jaime Munguía, ha quedado aclarado tras darse a conocer que se trató de un falso positivo por contaminación.

    En el 'Martes de Café', reunión semanal organizada por el Consejo Mundial de Boxeo, Munguía reiteró su inocencia y su promotor, Fernando Beltrán, aclaró que se llevaron a cabo diferentes estudios y pruebas para demostrar que su peleador jamás se dopó.

    PUBLICIDAD

    "Se hizo una inversión bastante fuerte para ir a los mejores laboratorios del mundo, se hizo la prueba de cabello, uña y se mandaron las pruebas a Francia para demostrar que no estaba en ningún ciclo, que había una contaminación en algún sumplemento. Se mandaron todas las pruebas de todos los suplementos y cremas que utilizó durante la preparación, porque era alto en testosterona.

    "Había un producto contaminado, fueron cuatro en total, afortunadamente se detectaron a tiempo y estamos en esa situación, hoy estamos aquí citados con el CMB", comentó el promotor mexicano.

    JAIME MUNGUÍA ASEGURA QUE SE HIZO JUSTICIA A SU LEGADO

    Jaime Munguía declaró sentirse en paz tras aclarar su imagen como atleta y hasta prometió que buscará ser campeón del CMB tras el apoyo mostrado por el organismo.

    "Decirles a todos que me siento contento de probar mi inocencia, siempre he sido una persona limpia, un atleta limpio, creo que hay que estar en igualdad de circunstancias arriba del ring.

    "Era muy penoso de que creyeran que había usado una sustancia ilegal para mejorar mi rendimiento. Solo decirles que los suplementos que salieron contaminados no es una sustancia ilegal ni mejora mi rendimiento físico, estoy muy contento de seguir adelante, vamos a seguir adelante con mi carrera, a buscar buenas peleas y vamos a ser campeones del CMB".

    De acuerdo con el periodista Salvador Rodríguez, Jaime Munguía podría regresar al ring para octubre o noviembre de este año tras haber derrotado en la revancha a Bruno Surace en mayo pasado.

    Más sobre Jaime Munguía

    1:44
    ¡Está de regreso! Jaime Munguía volverá al ring tras superar escándalo de dopaje

    ¡Está de regreso! Jaime Munguía volverá al ring tras superar escándalo de dopaje

    1 min
    Eddy Reynoso tomará medidas en su equipo para evitar casos de dopaje

    Eddy Reynoso tomará medidas en su equipo para evitar casos de dopaje

    1:04
    ¿Espaldarazo? Canelo rompe el silencio tras positivo de Jaime Munguía

    ¿Espaldarazo? Canelo rompe el silencio tras positivo de Jaime Munguía

    1 min
    Canelo Álvarez habla sobre prueba positiva de Jaime Munguía

    Canelo Álvarez habla sobre prueba positiva de Jaime Munguía

    1 min
    “Soy un atleta limpio, hago las cosas bien”: Jaime Munguía

    “Soy un atleta limpio, hago las cosas bien”: Jaime Munguía

    Relacionados:
    Jaime MunguíaBoxeo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD