El polémico caso por el supuesto dopaje del excampeón mundial mexicano, Jaime Munguía, ha quedado aclarado tras darse a conocer que se trató de un falso positivo por contaminación.

En el 'Martes de Café', reunión semanal organizada por el Consejo Mundial de Boxeo, Munguía reiteró su inocencia y su promotor, Fernando Beltrán, aclaró que se llevaron a cabo diferentes estudios y pruebas para demostrar que su peleador jamás se dopó.

"Se hizo una inversión bastante fuerte para ir a los mejores laboratorios del mundo, se hizo la prueba de cabello, uña y se mandaron las pruebas a Francia para demostrar que no estaba en ningún ciclo, que había una contaminación en algún sumplemento. Se mandaron todas las pruebas de todos los suplementos y cremas que utilizó durante la preparación, porque era alto en testosterona.

"Había un producto contaminado, fueron cuatro en total, afortunadamente se detectaron a tiempo y estamos en esa situación, hoy estamos aquí citados con el CMB", comentó el promotor mexicano.

JAIME MUNGUÍA ASEGURA QUE SE HIZO JUSTICIA A SU LEGADO

Jaime Munguía declaró sentirse en paz tras aclarar su imagen como atleta y hasta prometió que buscará ser campeón del CMB tras el apoyo mostrado por el organismo.

"Decirles a todos que me siento contento de probar mi inocencia, siempre he sido una persona limpia, un atleta limpio, creo que hay que estar en igualdad de circunstancias arriba del ring.

"Era muy penoso de que creyeran que había usado una sustancia ilegal para mejorar mi rendimiento. Solo decirles que los suplementos que salieron contaminados no es una sustancia ilegal ni mejora mi rendimiento físico, estoy muy contento de seguir adelante, vamos a seguir adelante con mi carrera, a buscar buenas peleas y vamos a ser campeones del CMB".