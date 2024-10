“La señorita no se quería pesar Omar Chávez, y como siempre quieren aprovecharse y sacar ventaja por el apellido hasta que se toparon con pared”, explicó en la publicación Misael, acusando a Omar de no cumplir con el peso estipulado para el combate .

“A mí me dieron el reglamento y yo me apegué a eso, mi rival también lo tiene que hacer, si él no cumple con las reglas, la pelea no va”, resaltaba el Chino Rodríguez.

La pelea no se realizó y Omar Chávez se disculpó con el público

"La verdad que estoy en shock porque no sé qué pasó, estuve dos meses entrenando, di el peso, cumplo con todo lo que me dijo la Comisión, me subo al ring, veo a todo el público y se me hace una falta de respeto porque pagan un boleto. Siempre cumpli mis compromisos y aquí estoy arriba del ring, si el Chino (Misael Rodríguez) se fue, no es mi culpa, no sé qué decir, estoy en shock", dijo Chávez.