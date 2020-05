Mario Cázares: "Le gané a Canelo en amateur y lo haré de nuevo"

"Fue una pelea que no me costó mucho trabajo ganarle, lo hice ampliamente, cuatro jueces a uno. Fue una pelea con muchos golpes entre dos jóvenes con corazón, eso es lo que vio la gente. Quería ganar, quería darle a Sinaloa una medalla de oro (en la Olimpiada)”, recuerda el nacido en Culiacán.

"Si yo peleo o no con él, no me mueve. Mario Cázares se prepara para pelear y ganarle a quien sea, llame como se llame y si está Canelo de por medio también”.

"Estuve entrenando dos meses y medio en el gimnasio de Freddie Roach. Un día Floyd Mayweather Jr llegó y estábamos haciendo sparring. Entonces cuando me bajo se entera él que le gané a Canelo y me saluda y me dice sonriendo, ‘le hemos ganado dos, tú y yo’, suelta una carcajada y me da la mano”.