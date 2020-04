La hija de Muhammad Ali está dispuesta a enfrentar a Claressa Shields

"Bueno, creo que ya se ha dicho que Claressa Shields me ha buscado varias veces dije que sí por la situación correcta. Amo el boxeo, estoy en forma. No he estado sentada en el sofá, aún corro. Todavía me ejercito. Estoy muy, muy saludable. Vivo un estilo de vida muy saludable. En términos de ¿puedo hacerlo? Absolutamente. Incluso a mi edad”, apuntó Laila.