Julio César Cháve z lamentó no poder ayudar a su hijo, Julio César Chávez Junior, quién se encuentra en los Estados Unidos y regresaría proximamente al boxeo.

“Les deseo un feliz año nuevo para todos y que Dios los bendiga. Respecto a mi hijo Julio la verdad sigue ofendiendo a su esposa y a mí y todas las pendejadas que dice. Mucha gente me pregunta qué no lo ayudo. Las leyes en Estados Unidos son muy diferentes y si voy por él me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro”, dijo a través de un video Julio César Chávez.