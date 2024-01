Julio César Chávez Jr. volvió a dar de qué hablar con declaraciones en contra de su padre, la leyenda del boxeo, el ‘ Gran Campeón Mexicano’. En esta ocasión, el mayor de los hijos de Chávez arremetió contra su progenitor en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

Chávez Carrasco responsabilizó a su padre y a su exesposa Frida Muñoz en caso de que algo le ocurra o se ponga en riesgo su integridad física, asegurando que en otras ocasiones ya han cometido acciones donde lo hacen sentir vulnerable.

Publicidad

“Si me pasa algo es por culpa de mi papá, de Frida, y de la muchacha que está aquí porque ellas fueron las que hicieron esta cosa (sic), que se tiran en la noche, pero se fueron y los muchachos que trajeron me hackearon el teléfono.

“Así me hicieron la otra vez igual, Frida mandándome al peruano con la medicina que me dieron también para que me pusiera mal, ¿me explico? Entonces a ella le conviene por la demanda que va a hacer, porque sabe que hace todo mal.

“Esto es prueba correcta de que está utilizando gente y que trae todo envuelto en ese ambiente, me explico, entonces es lo que le dije a la oficial, ayer, Luna. He querido, pero ya no le pudo marcar de mi celular”, dijo el exboxeador JC Chávez Jr.

“Entonces si algo me pasa es culpa de Frida y de mi papá que hicieron lo mismo otra vez junto aquí, que le dijeron en la alberca para que me pasara un ‘ fifty one fifty’… con el tercero me hacen como que estoy loco, y ahí ya agarran en la corte, agarran el dinero y me hacen ver como loco, imagínense para que haga algo la familia eso”, comentó el ‘ Junior’ durante el ‘ live’ donde busca dejar un precedente y prevenir que le suceda algo malo.

“Me puedo morir, por parte de mi papá y de Frida”: Chávez Jr.

Apenas hace unos días, en plenas fiestas de Año Nuevo, Julio César Chávez Carrasco ya se había lanzado en contra de su padre durante un ‘streaming’ en sus redes, donde llamó ‘basura’ al ‘Gran Campeón Mexicano’ y en el video explicó porque no pueden ir sus familiares por él a Estados Unidos. Ahora siguió con sus acusaciones señalando a su padre.

Publicidad

“Les estoy diciendo antes de que pase la situación, como fue, por eso la muchacha se quedó a dormir aquí ayer. Y los muchachos se fueron de la alberca. Ahorita que les grabé, se fueron.

“Cada que subo video me los borran, porque la policía sabe que me quieren hacer algo. Entonces es mi papá y los licenciados que vinieron ahí en San Diego, para mandarme a este peruano, pobrecito, que tiene VIH… utilizarlo pues, y hacer este tipo de cosas que están muy mal. Me puedo morir, por parte de mi papá y de Frida”, acusó el hijo del ‘César del Boxeo’.

“Entran por este lado de la puerta, aquí donde están todas las cosas, entran por la orilla, se meten por ahí. Por la esquina se metieron a este cuarto donde está el Lamborghini. Por aquí se pueden meter, estoy completamente seguro, porque lo han hecho y les dije de todo lo que encontré en la noche.

“El problema es que Frida le habló ayer a la policía, supuestamente para que me encontraran, lo que ellos me regalaron, y me hackeó el teléfono para que no pudiera yo hablar con nadie, la vez que me… porque me querían secuestrar la gente está de…”, termina la grabación del expugilista.

Video Chávez Jr. ningunea récord invicto de su padre: "Peleó con puro taxista" El hijo de la leyenda del boxeo mexicano dudó de la imbatibilidad de su padre, “a lo mejor (sus rivales) fueron puros taxistas”. 1:30 mins 1:30 mins