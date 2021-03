Chávez: "Ante Camacho Jr. será la última vez que suba al ring"

"Acepté porque es mi última exhibición, mi cuerpo no da para más, así que contra Camacho Jr. será la última vez que me suba al ring, por eso metí a mis hijos, para tener ese recuerdo”, comentó el gran campeón mexicano en la rueda de prensa promocional de este martes realizada en la explanada del Teatro Degollado de Guadalajara.

“Cuando me propusieron la exhibición con Camacho Jr., dije que no, y cuando me cuestionaron el porqué, les dije que porque estaba muy joven para mí. Pero cuando me dijeron que era homenaje al ‘Macho’ Camacho, acepté.