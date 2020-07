El tricampeón del mundo, Julio César Chávez , comentó que si bien apoyo el regreso de Mike Tyson a los cuadriláteros, no cree que debió escoger septiembre para pelear, ya que se trata de una fecha mexicana en la que 'Canelo' Álvarez debería reaparecer.

"La verdad no me gustó, por respeto, porque lo de nosotros es exhibición y lo de Canelo es una pelea seria”, destacó el tricampeón del mundo a ESPN Digital refiriéndose también a su tercera pelea de exhibición con Jorge 'Travieso' Arce , la cual se llevará a cabo el 25 de septiembre.

“Está agarrando la fecha de todos los mexicanos y la verdad no quise tomarlo, creo que esa fecha le pertenece a México, le pertence a Canelo ahorita, se me hacía muy gacho pelear en la función de Tyson y competir con Canelo, no se vale”, aclaró.