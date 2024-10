La c ancelación del combate entre Omar Chávez y Misael Rodríguez n o solo desató polémica arriba y abajo del ring, sino también en las redes sociales, donde se suscitó otro combate, pero no con guantes, sino de palabras y declaraciones.

Y remató con otro mensaje "En el boxeo, un kilo de más, un kilo de menos, puede marcar la diferencia en una desgracia sobre el cuadrilátero. Sí Omar Chávez no cumplió con el peso establecido en la rehidratación, Misael Rodríguez y @GarciaBoxing hicieron muy bien en retirarse. Para que entiendan bien los dirigentes y promotores: la TV y los aficionados en la arena no son más importantes que poner en riesgo la vida de un ser humano".

Ante esto, Julio César Chávez no se hizo esperar en su respuesta, argumentando que Omar había dado el peso pactado y no como argumentaron en la esquina rival.

" @DavidFaitelson_ Asi que con todo respeto no hables pendejadas sin fundamentos y sin investigar, ahora resulta que un boxeo tiene que pesar exactamente lo que su oponente quiera el mismo día de la pelea? No juzgues a mis hijos por su pasado eso no se vale y no lo permitiré", concluyó Chávez.