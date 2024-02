José Benavidez , padre y entrenador de David Benavidez , asegura que 'Canelo' Álvarez tiene secuestrados los títulos mundiales de las 168 libras, ya que hasta el momento no hay indicios de que el tetracampeón quiera enfrentar al Mexican Monster en 2024.

En entrevista con el sitio Izquierdazo, Benavidez padre comentó con frustración que pese a que su hijo David es campeón interino supermediano por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y, por ende, retador obligatorio de Canelo en dicha división, el tapatío no ha mostrado interés en concretar una de las peleas más esperadas por todos los fanáticos del boxeo.

"Si no pues nos seguimos quedando aquí en las 168 libras y tratando de esperar a ver cuándo esos cinturones son liberados y ya no son secuestrados para tratar de pelear por un título, pero si los van a tener secuestrados por un rato hay que irnos a otras divisiones a esperar y luego podemos bajar”, sentenció.

¿Benavidez contra el ganador de Bivol-Beterbiev?

"La verdad no estamos para escoger, no queremos escoger, queremos darles las mejores peleas, entonces la verdad que no importa, lo que importa es quién quiere pelear con David Benavidez”, concluyó José Benavidez.