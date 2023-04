La insólita diferencia de edad de 'Canelo' Álvarez con un oponente al que noqueó

"Nunca me gustó la escuela, iba nada más por ir, cuando debuté profesional a los 15 años estaba en secundaria y ya estaba solo, tenía dos años que se habían separado mis papás y podía decidir lo que sea. No me arrepiento de lo que hice, nunca le digo a mis hijos eso porque ellos tienen que estudiar, lo mío fueron otras circunstancias", concluyó.