Hija de Mike Tyson logra ser número 1 con su nueva canción

Mike Tyson, que peleará el próximo 15 de noviembre frente a Jake Paul , es noticia pero esta vez no por sus golpes y triunfos sino por su hija, Mikey Lorna Tyson , quien está forjando su propio camino en la música.

En una storie de Instagram, la hija mayor de Tyson reveló que su nueva canción “ Love Me Again” es tendencia en el número uno en la categoría “Best New Hype Dance” en Beatport, una plataforma global orientada a la música electrónica propiedad de LiveStyle.