Frank Sánchez cree que Canelo podría ser monarca en peso completo

"Canelo es un gran boxeador. Es muy serio y respetuoso conmigo y tiene una gran ética de trabajo. La mayor lección que he aprendido de él es el hecho que no importa si estás entrenando o estás dentro del ring, tienes que ser serio en lo que haces, necesitas hacerlo con pasión. Eso es lo que más se me queda de estar al lado de Canelo, alguien que aprecio muchísimo”.