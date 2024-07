"¿Qué pesos completos quedan en Estados Unidos?, ya no hay, entonces queremos que Andy sea la cara acá", comentó para después detallar por qué no se concretó la pelea con el estadounidense, Deontay Wilder.

Andy Ruiz: "Muy importante ganar esta pelea"

Tras su presentación sobre la tarima, Andy Ruiz habló de la importancia de no pensar más allá de su rival Jarrell Miller, pero no se resiste a la idea de poder enfrentar a los top dogs de la división.

"Me gustaría cualquiera, pero ahorita estoy pensando solo en Jarrell Miller, no quiero pasar de él, quiero ganar esta pelea y me gustaría pelear con (Oleknsadr) Usyk, Tyson Fury o la tercera pelea con Anthony Joshua. Me siento en un momento bien feliz, sin problemas y con mi equipo que me está apoyando mucho".