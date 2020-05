De la Hoya: el gobierno mexicano y el narco me amenazaron

"Tenía tíos que estaban en mi contra cuando lo enfrenté", cuenta el 'Golden Boy'. "Me decían, '¿cómo puedes pelear con nuestro héroe?', Chávez era un rey en México. Puedes imaginarte la presión que sentía".

Sin embargo, la presión familiar no era nada comparada con las amenazas del gobierno mexicano y el narco.

"Dejando eso de lado, esto no lo sabe la gente, el gobierno mexicano me amenazó que si subía al ring con un parche de la bandera de México nunca más me dejarían entrar al país. De hecho tengo la carta sellada por el presidente de México”, revela el ahora promotor.