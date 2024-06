"Me siento bien (en este peso), este sábado será para mis fans y vamos por el KO. Mi plan es conquistar las dos divisiones, supermediano y semipesado, el que quiera enfrentarme que se forme", sentenció.

"Creo con todo mi corazón que sucederá, no sé cuándo, pero estamos 100 listos para esa pelea. Estoy listo para enfrentar a quien sea cuando sea. Tengo mucho que demostrarme y al mundo, quiero ser el mejor de mi generación, necesito seguir trabajando duro".

"Sigue siendo un rival grande, pero no me importa, estoy en mi mejor momento físico y espero que él también llegue físicamente bien. Tiene más peleas profesionales, quizás tenga más experiencia que yo, pero tengo una carrera más larga, con muchas peleas amateur. Será una pelea emocionante".

'Tank' Davis, ausente en el Grand Arrival

El protagonista de la velada en Las Vegas, Gervonta 'Tank' Davis , dejó con las ganas a sus fans en el Grand Arrival, ya que el boxeador no se presentó como dicta la tradición en la semana de pelea.

"Quiero disculparme con los fans porque Tank no pudo venir, tuvo un imprevisto, pero se los compensaremos el sábado en la pelea, créanlo, verán un tremendo rendimiento de Tank".

"Me siento bien, enfocado, he entrenado desde hace mucho tiempo, estoy aquí por una razón. Soy diferente, tengo velocidad, poder, inteligencia, lo tengo todo, lo verán, el mundo se dará cuenta. Le voy a patear el trasero, el sparing no vale, fue hace años, el sábado tenemos una pelea".