¿Canelo vs. Benavidez?: "La mejor pelea de la historia del boxeo mexicano"

"Esa pelea va a ser grandísima porque va a ser México contra los Estados Unidos, los mexicanos de México contra los mexicanos de los Estados Unidos. Va a ser la mejor pelea de la historia del boxeo mexicano, porque Canelo me quiere noquear, yo quiero noquear a Canelo; va a ser una guerra desde el principio hasta que se acabe.

"Una pelea muy difícil, pero creo en lo que puedo hacer y lo puedo noquear después de ver lo que hizo ante Munguía. Voy a ser el primero que lo noqueé, lo van a ver todos. Mi nombre, 'El monstruo', dice todo lo que necesitan saber de mí. Me gusta fajar, me gusta ir por el nocaut, me gusta lastimar a la gente. Así es como yo peleo".