Chávez Jr. quiere una pelea online y convertirse en promotor

Julio César Chávez Jr. reveló su deseo de volver al boxeo en cuanto termine el aislamiento por el coronavirus, mientras tanto no piensa amarrarse con ningún promotor y externó su deseo de llevar a cabo una pelea que sea online.

“Estoy abierto a pelear, yo me mantengo entrenando. Mis decisiones, son mis decisiones, pero lo consulto con él (mi papá), le dije que pasando esto hagamos una exhibición que sea más en línea, menos gente, para que la gente nos vea y yo pelear para mantenerme activo y le pareció muy bien”, señala el Junior a TV Boxeo .



“Cuando uno hace una cosa, piensa uno que es imposible hacerlo, pero yo quiero hacer lo que mi papá no hizo y comenzar a organizar mis propias peleas, ayudar a mi hermano y a muchachos que quieran boxear, aparte de estar activo me va ayudar en un futuro cuando me retiré del box”, apuntó el mayor de la dinastía Chávez.