Chávez Jr confirma que interpuso demanda contra Nevada

"Mi abogado ya metió una demanda contra Nevada, diciendo que no hay nada que hayamos hecho mal, todos los antidopings han sido negativos, hemos estados abiertos a todo, y el día que ellos quisieron hacerme el doping yo no tenía licencia como boxeador. Cómo le iban a hacer, es como hacerle antidoping a Mike Tyson, no tienen la manera", comentó para el canal No Puedes Jugar Boxeo de Ernesto Amador.