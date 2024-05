Canelo ve viable un pelea con Crawford: “Depende el dinero, puedo hacer lo que quiera”

“Depende del dinero, ¿por qué no? Al final de cuentas Crawford es un gran peleador, son tres divisiones más abajo, pero como lo he dicho he peleado con peleadores más grandes que yo, la misma categoría, más bajos que yo, más viejos que yo, más jóvenes, al final de cuentas yo nací para pelear y estoy para pelear con quien sea”, dijo Canelo.