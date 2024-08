Canelo sobre Berlanga: "Los que hablan mucho hacen menos"

Sobre las declaraciones que ha hecho Berlanga, peleador conocido por hablar mucho en redes sociales, Canelo se mostró sobrio y avisó que 'perro que ladra, no muerde'.

"Siempre hemos sabido los que hablan mucho son los que hacen menos, hay que esperar al 14 de septiembre para ver qué trae, sé que es un peleador fuerte, pero ahora sí que no es nada nuevo para mí.

"En la historia del boxeo, México contra Puerto Rico siempre ha sido una rivalidad grandísima, he tenido varias peleas contra puertorriqueños y me siento muy emocionado. Me encanta poder tener la oportunidad de pelear en esas fechas tan importantes para los mexicanos", concluyó.