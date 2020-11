'Barby' Juárez: "Si me deja igual, me despido del boxeo"

Tan seguro estoy de lo que viví, y dios es testigo, que si me vuelve a dejar igual, le doy las gracias al boxeo y me voy", sentenció Mariana Juárez vía Zoom.

"No soy cobarde, en el sentido de que me gustan los trancazos, me muero en la raya, pero esta vez era como recibir golpes con palos. Boxeo en el gimnasio con chicas de 22 años, chicos de 18 años, peleadores que saben lo que yo hago en el gimnasio y lo que pueda aguantar.

"El día que me dé cuenta en el gimnasio que no tengo esa misma resistencia no pondré en riesgo a mi familia, pero un primer round en el que me hunden la nariz y me fisuran el pómulo, ni los hombres lo han hecho en el gimnasio".