Aplazarán inducción al Salón de la Fama del Boxeo de Nevada

"Esperamos lo más que pudimos para tomar esta difícil situación. Nuestro evento de inducción requiere que haya cercanía entre los fans y los miembros del Salón. Cientos de fans se mezclan con nuestros campeones y celebridades donde un saludo de mano, abrazos, fotos, autógrafos y la cena son parte de la experiencia. No quisimos reducir la calidad y emoción de la experiencia, pero tampoco poner en riesgo la salud de los presentes", se lee en el comunicado.

Fernando 'El Feroz' Vargas (26-5, 22 KO’s)

Clarence 'Bones' Adams (44-7-4, 20 KOs)

Andre 'SOG' Ward (32-0, 16 KOs)

James 'Lights Out' Toney (77-10-3, 47 KOs)

Miguel Cotto (41-6, 33 KOs)

Mark 'Demasiado fuerte' Johnson (44-5-1, 28 KOs)

Julian 'The Hawk' Jackson (55-6, 49 KOs)

Azumah 'El Profesor' Nelson (39-6-2, 28 KOs)

Danny 'Little Red' Lopez (42-6, 39 KOs)

José Luis Castillo (66-13-1, 57 KOs)