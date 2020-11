A pocos días de que reaparezca, Julio César Chávez Jr. cambia de rival

Mediante sus redes sociales Chávez Carrasco informó que ya no se medirá al argentino Nicolás Masseroni , quien tiene un récord de 19 triunfos, todos por la vía del nocaut, y una derrota, el motivo, de acuerdo con el Junior, es que el oponente tuvo complicaciones para dar el peso en el que se llevaría a cabo la contienda, por lo que el ecuatoriano Jeyson Minda , quien trae una foja de 14 triunfos, ocho por la vía corta, dos derrotas y un empate, será el rival.

"Acuérdense que les dije que el rival no pudo bajar el peso. El rival va a ser un ecuatoriano. La pelea sigue, el mismo día. Todo sigue de igual manera, así que nos vemos el viernes", explicó Julio César Chávez en su cuenta de Instagram.

Aunque Masseroni tiene otra versión de los hechos, pues explicó que la situación se debe a que no pudieron llegar a un acuerdo, pues aseguró que en lo deportivo él estaba preparado para pelear contra el mexicano. La información que ha trascendido es que dicha diferencia fue porque consideró que en las cláusulas contractuales estaba en desventaja, por lo que prefirió dar un paso al costado.

"No nos pudimos poner de acuerdo, esa es la realidad. Yo estoy preparado, estoy listo para pelear el viernes que pasó, este sábado y el año que viene. Me preparé como nunca en mi vida, es un sueño que tengo desde muy chico, pero lamentablemente no nos pusimos de acuerdo", señaló el pugilista sudamericano.